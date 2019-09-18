« يؤدي إلى الوفاة » ..مخاطر تناول زيت الخروع

أميرة خالد(صدى):

كشف أطباء عن خطورة تناول زيت الخروع عن طريق الفم، حيث يلجأ البعض لشرب زيت الخروع لعلاج مشكلات المعدة سواء كانت اضطرابات بالقولون أو الإنتفاخ، كما يساعد في تنظيف المعدة، والمساعدة على الشعور بالراحة المؤقتة بعد التقيؤ.

وقال الأطباء إن تناول الحوامل لزيت الخروع قد يؤدي للإصابة بالغثيان والقيء الشديد، مما يؤدي لفقد السوائل في الجسم، والإصابة بالجفاف، وانخفاض الضغط، وزيادة عدد ضربات القلب، وقد يؤدي للإصابة بالإغماء.

ويؤدي ذلك إلى التأثير على الجنين، حيث يتأثر النبض ووصول الغذاء، وقد تتضرر المشيمة، ويتجلط الدم، وهو ما يؤدي إلى حدوث عسر في عملية الولادة.

وقال الأطباء إن شرب زيت الخروع لأيام متتالية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية غير مرغوب فيها، وربما يؤدي إلى الوفاة.

وقال مركز السموم بالإسكندرية، في مصر في بيان له، إن تناول زيت الخروع عن طريق الفم على المدى الطويل، يتسبب في فقدان السوائل والبوتاسيوم من الجسم عند استخدامه لأكثر من أسبوع أو بجرعات تزيد عن 15 – 60 ملي يوميًا لفترة محددة ومتواصلة.