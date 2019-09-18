بالصور.. الكشف عن نيسان باثفندر قديمة معدلة بهيكل سيارة عريضة وغريبة

طوكيو(صدى):

كشفت صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن سيارة نيسان باثفندر قديمة تم تعديلها لتبدو سيارة عريضة وهجومية وكأنها سيارة عضلات .

يٌشار أنه كان دخل طراز نيسان باثفايندر – Nissan Pathfinder ، خطوط إنتاج شركة نيسان اليابانية في عام 1986 عندما اعتمدت السيارة على شاصي مركبة بيك اب .

وتظهر التعديلات التي حصلت عليها باثفيندر القديمة تزويدها بـ بدي كت زاد من عرضها بشكل واضح ، لتضمن التعديلات صادمين أمامي وخلفي جديدين وعريضين ، وأقواس عجلات بارزة وبالتحديد الخلفية ، كما أن شبك السيارة الأمامي أصبح داكن اللون وتم تعتيم الأضواء الجديدة لهذه السيارة لتتماشى مع هذه الهوية التعديلية ، من الأمور الخارجية المميزة الجناح الأمامي الممتد من الصادم ، ومشتت الهواء الخلفي الهجومي .

كما تضمنت التعديلات تخفيض ارتفاع السيارة بشكل مبالغ فيه ، مما يؤكد أن السيارة اليابانية القديمة هذه حصلت على أنظمة تعليق معدلة ، وزودت بالتأكيد بـ جنوط رياضية تحيط بها عجلات جديدة .