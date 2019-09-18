بومبيو: لا إثبات على أن العراق هي مصدر الهجوم على معملي أرامكو

واشنطن(صدى):

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الهجوم الإرهابي على منشأتي نفط أرامكو لم يكن من تنفيذ مليشيا الحوثي الإرهابية باليمن وإنما كان هجوما إيرانيا.

وأضاف في تصريحات صحفية عقب وصوله إلى جدة مساء اليوم، أنه لا إثبات على أن العراق هو مصدر الهجوم على معملي أرامكو السعودية، واصفًا الهجوم بـ ” العمل الحربي ” .

ووصل مايك بومبيو، مساء اليوم، إلى جدة لبحث تداعيات الهجوم الإرهابي على معملي ” أرامكو ” .

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع بأن إيران تقف وراء هذا الهجوم، إذ استعرضت أدلة ذلك في مؤتمر صحفي عصر اليوم الأربعاء.