المالكي: استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز في الهجوم على معملي أرامكو

فهمي محمد(صدى):

كشف العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي، أن هجوم أرامكو الإرهابي لم يستهدف السعودية فقط بل أيضًا المجتمع الدولي وأمن الطاقة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن التحالف يمتلك أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها، وكذلك أدلة على أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن.

وأشار إلى أن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبالتأكيد كان مدعوما من إيران، مؤكدًا على إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن.

كما دعا المالكي المجتمع الدولي، للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة، معتبرًا أن الهجوم على ” بقيق ” و ” خريص ” هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران.

وتابع أن ” مسيرات إيرانية الصنع من طراز ” دلتا-ونج ” شاركت في الهجوم على أرامكو ” ، مضيفًا أن الطائرات المسيرة التي هاجمت معملي أرامكو كانت تحلق من الشمال للجنوبن واستخدمت نظام تموضع متقدما، كما تم استخدام صواريخ ” كروز ” دقيقة في الهجوم وهي من طراز ” ياعلي ” الذي تملكه إيران.

وأضاف: ” تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز في الهجوم على معملي أرامكو ” ، مشددًا على أن الهجوم لا يمكن أن يكون تم من اليمن كما زعمت أذرع نظام إيران.

واستكمل: ” المعمل المستهدف خارج نطاق الطائرات المسيرة من مناطق ميليشيات الحوثي ” ، متابعًا: ” كل المكونات التي تمت استعادتها وتحليلها من موقع الهجمات تشير لإيران ” .

ولفت إلى أت 3 صواريخ لم تصب أهدافها في الهجوم، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد مكان انطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ بدقة.