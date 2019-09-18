بالفيديو.. كيفية اختيار التخصصات الدراسية التي تناسب رؤية 2030

نايف السالم(صدى):

أوضح المستشار التعليمي والتربوي حسن سويد، اليوم الأربعاء، التخصصات الدراسية التي تناسب رؤية 2030 وتتيح لصاحبها فرص أكثر في سوق العمل.

وقال سويد خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” كل شئ يتغير ويتجدد، والثورة المعرفية أصبحت في متناول اليد، ونحن بعد الثانوية المعرفية نبحث عن أفضل شئ ندرسه والذكاء الاصطناعي أصبح متصدر وأصبح الاستغناء عن الجانب الأنساني يقل.

وأضاف : وأصبح الطلاب يغيرون التخصصات ويدرسون العديد من المناهج، ويجب أن يتم تقييم الطلاب من المرحلة المتوسطة ويتم تحديد التخصص الذي يريده ويصبح ناجح فيه.