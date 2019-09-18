بالفيديو.. كيفية اختيار التخصصات الدراسية التي تناسب رؤية 2030
أوضح المستشار التعليمي والتربوي حسن سويد، اليوم الأربعاء، التخصصات الدراسية التي تناسب رؤية 2030 وتتيح لصاحبها فرص أكثر في سوق العمل.
وقال سويد خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” كل شئ يتغير ويتجدد، والثورة المعرفية أصبحت في متناول اليد، ونحن بعد الثانوية المعرفية نبحث عن أفضل شئ ندرسه والذكاء الاصطناعي أصبح متصدر وأصبح الاستغناء عن الجانب الأنساني يقل.
وأضاف : وأصبح الطلاب يغيرون التخصصات ويدرسون العديد من المناهج، ويجب أن يتم تقييم الطلاب من المرحلة المتوسطة ويتم تحديد التخصص الذي يريده ويصبح ناجح فيه.
كيف تختارون التخصصات الدراسية التي تناسب رؤية 2030 وتتيح لصاحبها فرص أكثر في سوق العمل؟#برنامج_سيدتي#خليجية@HassanASuwaid pic.twitter.com/e5FFGLUnEl
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 18, 2019
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