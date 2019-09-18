أسباب الحمل خارج الرحم وطرق علاجه

أميرة خالد(صدى):

قال أطباء ، إن الحمل خارج الرحم يٌعتبر أحد المشكلات التي تواجه العديد من السيدات، ويحدث ذلك عند انتقال البويضة المخصبة من قناة فالوب إلى خارج الرحم، كما يمكن أن يحدث هذا النوع من الحمل في عنق الرحم أو قناة فالوب، ولا يحدث داخل الرحم.

وكشف الأطباء عن أهم أسباب الحمل خارج الرحم نتيجة وجود مشكلة بقناة فالوب مثل انسدادها أو غيره، بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى التي تزيد خطر حدوثه مثل: التدخين ، تناول المرأة لأدوية الخصوبة ، كبر السن (ويكون خطر الإصابة كبير عند من تتراوح أعمارهن بين 35-40 عامًا) ، الإصابة بمرض التهاب الحوض ويحدث ذلك عند التهاب الجهاز التناسلي عن الأمراض المنقولة عن طريق الممارسة الجنسية ، إجراء عملية بقناة فالوب ، حدوث حمل أثناء استخدام جهاز داخل الرحم كوسيلة لمنع الحمل ، أو تاريخ العائلة من حيث وجود أكثر من حالة حمل خارج الرحم.

وأشار الأطباء إلى أنه من علاج الحمل خارج الرحم :

– العلاج الدوائي : إذا تم تشخيص الحمل خارج الرحم في وقت مبكر يمكن علاجه دوائيًا باستخدام دواء يعمل على وقف تقدم الحمل ويؤخذ كحقنة واحدة في الأرداف، ويتم إجراء فحوصات دم منتظمة للتحقق من نجاح العلاج، وذلك تحت إشراف الطبيب المعالج.

– التدخل الجراحي : إذا تفاقمت الحالة، يمكن أن يلجأ الأطباء إلى التدخل الجراحي بالمنظار على البطن قبل أن ينضج الحمل أكثر من اللازم، ويتم ذلك باستخدام البنج الكلي ودخول المنظار للمعدة وإزالة قناة فالوب بأكملها التي تحتوي على الحمل إذا كانت قناة فالوب الأخرى سليمة، وإذا كانت غير ذلك يتم محاولة إزالة الحمل دون إزالة الأنبوب بالكامل.