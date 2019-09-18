الأمير خالد بن سلمان: إدارة ترامب واجهت عدوان إيران بشكل غير مسبوق

علي القحطاني(صدى):

ثمن نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، موقف الولايات المتحدة الأمريكية المستمر بدعم حلفائها في المنطقة ضد الأعمال العدائية غير المبررة.

وأكد الأمير خالد بن سلمان، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع للإعلان عن تفاصيل الهجوم على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو، أن إدارة الرئيس ترامب واجهت عدوان النظام الإيراني والتنظيمات الإرهابية بشكل لم يسبق له مثيل.

كما وجه الشكر باسم المملكة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقفه، مؤكدًا أن المملكة ستواصل الوقوف مع الولايات المتحدة ضد كل قوى الشر والعدوان.