كوليبالي يحاول إيقاف صلاح على طريقة المصارعين

ماجد محمد(صدى):

أثارت لحظة مراوغة نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، لمدافع نادي نابولي، السنغالي كاليدو كوليبالي، وذلك خلال مواجهة الفريقين أمس الثلاثاء ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وكان حاول كوليبالي أفضل مدافع في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، خلال إحدى الكرات المشتركة إيقاف صلاح، لكن سرعة هذا الأخير أجبرت المدافع السنغالي على ابتكار طريقة جديدة في الدفاع، حيث ارتمى بشكل كوميدي على طريقة أبطال المصارعة للتصدي للنجم المصري، لكن محاولته هذه باءت بالفشل، حيث انسل صلاح داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة.

ولسوء حظ النجم المصري، فإن هذه المحاولة لم تسفر عن هدف، حيث تصدى مدافع نابولي الآخر، اليوناني كوستاس مانولاس لتسديدة صلاح.

وانتهت مواجهة نابولي وضيفه ليفربول، التي تدخل ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.