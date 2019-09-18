بالفيديو.. اشتعال النيران بسيارة متوقفه بطريق الملك عبدالعزيز في نجران

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اشتعال النيران بسيارة مواطن قبل قليل في طريق الملك عبد العزيز بدحضه في نجران .

وأظهر الفيديو المركبة وهي تقف أمام أحد المحلات التجارية بطريق والنيران تشتعل بالجزء الأمامي منها فيما قام صاحبها بإطفائها بسرعة قبل أن تلتهم باقي السيارة .