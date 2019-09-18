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  • نشر : منذ 28 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. اشتعال النيران بسيارة متوقفه بطريق الملك عبدالعزيز في نجران

بالفيديو.. اشتعال النيران بسيارة متوقفه بطريق الملك عبدالعزيز في نجران
علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اشتعال النيران بسيارة مواطن قبل قليل في طريق الملك عبد العزيز بدحضه في نجران .

وأظهر الفيديو المركبة وهي تقف أمام أحد المحلات التجارية بطريق والنيران تشتعل بالجزء الأمامي منها فيما قام صاحبها بإطفائها بسرعة قبل أن تلتهم باقي السيارة .


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