بالفيديو.. اشتعال النيران بسيارة متوقفه بطريق الملك عبدالعزيز في نجران
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اشتعال النيران بسيارة مواطن قبل قليل في طريق الملك عبد العزيز بدحضه في نجران .
وأظهر الفيديو المركبة وهي تقف أمام أحد المحلات التجارية بطريق والنيران تشتعل بالجزء الأمامي منها فيما قام صاحبها بإطفائها بسرعة قبل أن تلتهم باقي السيارة .
شاهد فيديو ..
حريق سيارة مواطن قبل قليل في طريق الملك عبد العزيز بـ #دحضه#نجران_الان pic.twitter.com/M4geBISYtS
— نجران الان (@NAJRAN_NOW) September 18, 2019
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