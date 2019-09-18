هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن وظيفة شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة قيادية تقنية شاغرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.

وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه شهادة البكالوريوس فما فوق تخصص (هندسة الاتصالات، الحاسب الآلي، علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو أي تخصص ذو علاقة بتقنية المعلومات والتقنيات الحديثة الناشئة.

وخبرة لا تقل عن (10) سنوات في مجال تقنية المعلومات او التقنيات الحديثة الناشئة، بما يشمل العمل في القطاع الخاص بإحدى شركات التقنية المحلية أو الدولية بوظيفة قيادية لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات على الأقل، الخبرة التقنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات او التقنيات الحديثة الناشئة.

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