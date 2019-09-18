قرقاش: الاقتصادي العالمي يدين لأرامكو

أبو ظبي(صدى):

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إن أرامكو تستحق الشكر من الاقتصاد العالمي.

وغرد ” قرقاش ” عبر ” تويتر ” قائلا : ” أرامكو تستحق شهادة إمتياز على المستوى المهني وأخرى على المستوى السياسي، الإقتصاد العالمي يدين لأرامكو بالشكر ورسائل الخير والإيجابية مصدرها السعودية “.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال في مؤتمر صحافي بجدة، الثلاثاء: ” إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو “.

كما أشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بصرف النظر عن آثار العدوان السافر.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” ، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن مساء الاثنين، أن جميع الدلائل والمؤشرات العملياتية وأيضاً الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم الإرهابي الكبير الذي استهدف إمدادات الطاقة العالمية والأمن الاقتصادي العالمي في معامل النفط في منشأتين في بقيق وخريص.

ولاقى الهجوم الإرهابي تنديداً دولياً غربياً وعربياً واسعاً.