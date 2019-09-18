شمس تحيي حفلًا بالخرج وتمتدح الجمهور السعودي

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت الفنانة الكويتية شمس، عن إحيائها حفلًأ في مدينة الخرج، يوم السبت 21 سبتمبر الجاري، ضمن فعاليات اليوم الوطني 89.

وصرّحت شمس الكويتية، بالقول: ” أسأل الله أن يديم على السعودية حكومةً وشعباً الرخاء والازدهار والأمن والاطمئنان، وأن يبقى هذا البلد العظيم منارة للخير والعز والسؤدد. كل عام وأنت بخير يا حبيبتي السعودية ” .

وامتدحت الجمهور السعودي، قائلة: ” بلا شك الغناء في المناسبات الكبيرة والوقوف أمام جمهور متذوق للموسيقى يجعل الفنان يقدم أفضل ما لديه ويغني من قلبه، ومشاعره تكون حاضرة في نفس اللحظة وتصل إلى الناس، وتكون بينه وبين الناس لغة محبة ” .

وأضافت: ” بلغوني أن الخرج مدينة خصبة تشتهر بالعيون والماء والناس الذويقة للفن، وأقول لهم عيوني لكم ” ، وفقًا لـ العربية.

وتابعت: ” جميل اليوم أن نرى مظاهر الفرح تصل إلى كل الأماكن في السعودية. وأعتقد أن أي فنان من مهمته الإنسانية إسعاد الناس ” .