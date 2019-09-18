تعديلات جديدة في قانون سوق المال بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

تسعى هيئة السوق المالية، إلى إجراء تعديلات جديدة في قانون سوق المال؛ للسماح بتأسيس بورصات أخرى بجانب ” تداول ” .

ومن جانبه، أكد محمد بن عبد الله القويز رئيس هيئة السوق المالية، أن الهيئة تعتزم بالفعل السماح بكيانات أخرى من شأنها تقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع والمقاصة.

وتعد هذه الخطوة هي الأولى نحو خصخصة البورصة، كما تأتي ضمن إجراءات المملكة في سبيل تقليص الاعتماد على النفط كليًا في الاقتصاد وفق رؤية 2030.