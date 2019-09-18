بنك سامبا يعلن 70 وظيفة شاغرة للجنسين حديثي التخرج بثلاث مدن بالمملكة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة سامبا المالية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن توفر 70 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، حديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بمجموعة سامبا بثلاث مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الخبر) .

وأشارت المجموعة إلى أن الوظائف هي :

1- مُمثل خدمات سامبا المصرفية عبر الهاتف (Samba Phone Banking Represantative) (الرياض) (العدد 20 وظيفة): ويشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها ، أن يكون العمر ما بين 19 إلى 28 سنة ، لا يُشترط وجود خبرة سابقة ، إجادة اللغة الإنجليزية ، مهارات التواصل والقراءة والكتابة ، معالجة المعاملات بشكل صحيح في الوقت المناسب ، الرد على مكالمات العملاء بشكل احترافي ، وضع أوامر في التداول في الوقت المناسب ، اتبع بروتوكول الاتصال المُعتمد في الرد على مكالمات العملاء والتعامل معها ، معالجة وحل شكاوى العملاء ، و متابعة وتنفيذ جميع المسائل المتعلقة بالامتثال.

2- مُمثل خدمة العملاء – فرع الخدمات المصرفية (Customer Service Representative – Branch Banking) (الرياض، الخبر، جدة) (العدد 20 وظيفة): يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها ، أن يكون العمر ما بين 20 إلى 26 سنة ، لا يُشترط وجود خبرة سابقة ، العمل بروح الفريق الواحد ، العمل تحت الضغط ، إجادة اللغة الإنجليزية ، تنفيذ خطة المبيعات المتفق عليها بالتنسيق مع مدير الفرع ، الوعي بمكافحة غسل الأموال، الاحتيال، العقوبات، التقيد الصارم بجميع الإرشادات (القانونية والتنظيمية)، إغلاق جميع الشكاوى والاستفسارات في وقت قياسي ، و تحديد وتصعيد القضايا ذات الأولوية بشكل استباقي إلى مدير الفرع.

3- مساعد إداري (برنامج سامبا الاحترافي) (Management Associate / Samba Professional Program) (الرياض، الخبر، جدة) (العدد 30 وظيفة):ى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها ، حديثي التخرج أو خبرة لا تتجاوز سنتين ، أن يكون العمر ما بين 20 إلى 28 سنة، و أول 4 أشهر ستكون دورات تدريبية مكثفة، بمجرد اجتياز التدريب، ستبدأ بالتناوب بين أهم إداراتنا لعدة أشهر حتى يتم تعيينك بالبنك بناءً على تفضيلاتك وتقييمك أثناء البرنامج.

وقالت المجموعة أن التقديم بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/18م وينتهي الأربعاء بتاريخ 2019/12/18م ، من خلال الرابط التالي:

1- مُمثل خدمات سامبا المصرفية عبر الهاتف (Samba Phone Banking Represantative) (الرياض) (العدد 20 وظيفة):

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2- مُمثل خدمة العملاء – فرع الخدمات المصرفية (Customer Service Representative – Branch Banking) (الرياض، الخبر، جدة) (العدد 20 وظيفة):

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3- مساعد إداري (برنامج سامبا الاحترافي) (Management Associate / Samba Professional Program) (الرياض، الخبر، جدة) (العدد 30 وظيفة):

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