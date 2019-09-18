رنا الأبيض تخلع زوجها وتكشف حقيقة خطوبته

دمشق(صدى):

كشفت الفنانة رنا الأبيض، حقيقة وتفاصيل انفصالها عن زوجها وائل الدباس، بعد الأنباء المنتشرة حول تهنئتها له بخطوبته على أخرى.

ونشرت رنا الأبيض عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، مجموعة من الوثائق التي تثبت انفصالها عن زوجها.

وعلقت على الصور ” إلى من يهمه الأمر من أصحاب الصفحات المزورة :هذه ورقة مخالعتي من السيد وائل الدباس بتاريخ 9/9/2019 “.

وأضافت ” تعليقًا على إنو مطلقها من زمااااان قال وحطون بالصورة ..فإن كنتم تعلمون فهي مصيبة وإن كنتم لاتعلمون فالمصيبة أكبر، ومابعرف مين الفاسق فينا، فهل تبينتو الآن، بالفعل لاتقل حسبي ونسبي ..قل فعلي وعملي “.

كما وجهت الشكر لكل من تعاطف معها ووقف بجانبها في هذه الأزمة، قائلة ” بشكر كل مين تعاطف معي بكلمة فيها إنسانيه من عيلتي الكبيرة ببلدي من أهلي وناسي وأصدقائي القريب منكم والغريب ومابتمنا حدا يعيش مرارة موقفي وبتمنى للعريسين حياة سعيدة وسامحونا “.