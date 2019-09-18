الأمير فيصل بن بندر يرعى تخريج 571 طالباً من كلية علوم الطيران

حسين العلي(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على الدور الذي تقوم به الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران التي تشرف عليها كليات التميز أحد أذرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تجسد واقع هذه البلاد وتطورها.

وقال سموه خلال رعايته مساء أمس الثلاثاء حفل تخرج الدفعات الرابعة والخامسة والسادسة من خريجي الكلية للعام الدراسي 2019م، أن هذا التخرج عطاء جيد ومفيد للوطن وأبناء الوطن، مهناء في الوقت ذاته إدارة الكلية وأولياء أمور الخريجين بهذا التخرج.

وردا على سؤال حول سعي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتطبيق اهداف رؤية الوطن ٢٠٣٠

أكد سموه أن الرؤية أسست منهج سليم وعلمي وواضح للعمل المستمر ويقود من حولهم من الدول الأخرى وإن شاء الله نتوفق لتطبيق رؤية سمو ولي العهد، وحول مناسبة اليوم الوطني أكد سمو أمير منطقة الرياض بقوله:(أننا سعداء بهذا اليوم ونفخر بوطننا ونفخر بالمؤسس ورجاله).

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز قد رعى مساء أمس حفل تخريج ٥٧١ طالباً من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران وذلك بمقر الكلية جنوب شرق مطار الملك خالد الدولي، وبحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، والمدير التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والعسكري وأولياء أمور الخريجين.

وثمن الدكتور الفهيد في كلمته خلال الحفل حرص قيادتنا الرشيدة واهتمامها بأبنائها ودعمها الدائم لمسيرة التدريب التقني والمهني بالمملكة لصقل مهارات الشباب والشابات ليكونوا رافداً أساسياً من روافد النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة بمختلف الأصعدة والمستويات، ووفق مسيرة متكاملة برؤية طموحة، مهندسها سمو ولي العهد – حفظه الله ورعاه-.

وقال أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سعت ولازالت لمد قطاع الأعمال المحلي بالكفاءات المميزة وبالتدريب التخصصي، ومن ضمنها مجال صيانة الطائرات، مؤكداً أن أنشاء الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران جاء نتاج احدى مبادراتها وثمرة جهود مشتركة بين المؤسسة وشركاءها في هذا المنجز من قطاعات الدولة والشركات الموظفة لهم وأهمها: القوات الجوية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، وشركة BAE Systems، وشركة السلام للطائرات، إضافة إلى شركة انترا للتقنيات الدفاعية، وشركة فينيل العربية.

وأشار إلى أن التدريب التقني والمهني يعد أحد روافد التنمية لإسهامه في رفع كفاءة الشباب وتزويدهم بالمهارات الضرورية والمعارف اللازمة في شتى المجالات والتخصصات، ومؤكداً في الوقت ذاته أن من أهداف المؤسسة الاستراتيجية العمل على تحديد احتياجات قطاع الأعمال الفعلية، وتوجيه الجهود بمختلف الموارد البشرية و المادية للتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات لعقد اتفاقيات وشراكات لتحقيق الهدف المنشود بالاستفادة من السواعد الوطنية في شتى التخصصات والمجالات، مع الاهتمام على أن تكون جميع نواتج هذه البرامج مميزة وذات جودة عالية.

وهناء الدكتور الفهيد في نهاية كلمته الطلاب الخريجين بعد سنوات من التدريب والاجتهاد والعمل المتواصل، داعياً إلى الجد والاخلاص في العمل من أجل رفعة البلد ونهضته، كما وجه رسالة شكر لمن وقف خلف هذا الإنجاز من المدربين والإداريين الذين أسهموا اسهاماً مباشراً في مد هؤلاء الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة.

و ألقى الخريج إبراهيم محمد الشايع كلمة نيابة عن الخريجين عبر فيها عن شكره للقيادة الرشيدة على اهتمامها وتوفيرها لأدوات النجاح التي توجتنا بشرف خدمة هذا الوطن، كما شكر المهندسين والمدرسين والمدربين على ما قدموه طيلة فترة الدراسة حتى تخرجنا اليوم.

بعد ذلك ألقى عميد الكلية برندن ميكلسون كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز لتكرمه برعاية هذا الحفل لما له من الأثر الإيجابي لشباب المملكة.

واستعرض فيها قصة نجاح الكلية، التي بدأت عام 2014م ، وما حققته من إنجازات خلال الخمس السنوات الماضية من حصولها على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني وتطوير مناهج إضافية وافتتاح حرم جامعي آخر لطلبة السنة التحضيرية، والأهم من ذلك إعداد الخريجين المؤهلين الذين دفعنا بهم لسوق العمل، متطلعاً في المساهمة في رؤية المملكة 2030