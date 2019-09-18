سبب مطالبة ترامب لمحرري « نيويورك تايمز » بالاستقالة

واشنطن(صدى):

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستقالة جماعية في صحيفة ” نيويورك تايمز ” ، ملقيا باللوم على المحررين حول ما أسماه ” الإغفال الصارخ “.

وعقبت صحف عالمية على ذلك بأن ” الضجة حول الصحافة والمحكمة العليا والاعتداء الجنسي لا تظهر أي علامات على التلاشي ” ، كما لا يبدو ثمة اتجاه من قبل ترمب لإقالة كافانو، وخاصة بعدما دعاه لمقاضاة المروجين لقصة التحرش الجنسي، كذلك طلب من وزارة العدل مؤازرته.

ولكن المرشحين الديمقراطيين للرئاسة في 2020 ما زالوا يضغطون باتجاه استقالة القاضي، أيضا الفريق الرباعي النسوي من الحزب الديمقراطي الذي طالما هاجمه ترمب.

وتصاعدت قضية قاضي المحكمة العليا الأميركي بريت كافانو بعد تصحيح صحيفة ” نيويورك تايمز ” التي نشرت القصة في البداية ومن ثم تناقلتها وسائل الإعلام.