جوانجزو الصيني يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

ضمن نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، تأهله إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا على حساب كاشيما انتلرز الياباني، بأفضلية الهدف خارج الأرض.

وتعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لكل منهما في مباراة الإياب التي جمعتهما اليوم الأربعاء، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب التعادل السلبي للفريقين.

افتتح أندرسون تاليسكا لاعب جوانجزو أهداف اللقاء في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، لتمكن سيرجيو أنطونيو لاعب نادي كاشيما من تحقيق التعادل في الدقيقة 51.

ومن المقرر أن يواجه جوانجزو الصيني نظيره اوراوا ريد دياموندز الياباني في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.