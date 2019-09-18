بالفيديو.. إصابة طفلين بقناصة الحوثي في حيس بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

قامت قناصة ميليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، باستهداف مواطنين من أهالي مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن، بالأسلحة الرشاشة، ما نتج عنه إصابة طفلين بجروح خطيرة.

وتفصيلا، تعرضت أسرة كانت تستقل دراجة نارية لإطلاق نار وهم في طريقهم إلى قرية الشُعينة من قبل مسلحي ميليشيات الحوثي، ما أسفر عن إصابة الطفل إدريس ثابت حميد قحطان، ويبلغ من العمر 4 سنوات، والطفلة عائشة أحمد حميد قحطان، وتبلغ من العمر 4 أشهر، بشظايا رصاص الميليشيات.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم إسعاف الطفلين المصابين إلى المستشفى الميداني في مدينة حيس لتلقي الإسعافات الأولية.