ترامب يضاعف العقوبات على إيران

واشنطن(صدى):

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، وزارة الخزانة الأمريكية بمضاعفة العقوبات على إيران.

وكان مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينجسلي، قد أعلن الجمعة الماضية، أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض العقوبات على النظام الإيراني طالما واصل ارتكاب الانتهاكات وتمويل الإرهاب.

وقال بيلينجسلي، حينها: ” نعرف أن إيران تأثرت جراء العقوبات الأمريكية، فالناتج القومي هبط بنسبة 6% كما أن صادرات إيران من النفط تقلصت (من 3 ملايين برميل يوميا) إلى 500 ألف برميل يوميا، وهذا ما أقر به مسئولون في النظام الإيراني “.