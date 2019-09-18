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وظيفة إدارية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظيفة إدارية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مدينة الملك سعود الطبية، باب التقديم إلى وظيفة إدارية شاغرة؛ للعمل في المدينة الطبية بالرياض.

وأوضحت المدينة عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف “، أن الوظيفة متاحة تحت مسمى ” مدير البرنامج – مكتب إدارة المشاريع Program Manager “.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ” إدارة الأعمال ” مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات، أو درجة الماجستير في تخصص ” إدارة الأعمال ” مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.
وأضافت أن يكون المتقدم يمتلك مهارة قوية في التحليل وحل المشاكل، والمهارات الشخصية والاتصال، مع إجادة اللغتين العربية والإنجليزية ” تحدثاً وكتابةً “.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/18م، ولمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي هنا


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