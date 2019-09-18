بالفيديو.. بلقيس تثير الجدل مجدداً حول انتمائها لليمن وتؤكد: فيني ” عرق ” من بلد عربي

فهمي محمد(صدى):

أثارت الفنانة اليمنية بلقيس الجدل مجدداً حول انتمائها لليمن ، بعد أزمتها الأخيرة مع الجمهور اليمني بسبب تصريحاتها عن الإنتماء للإمارات .

وقالت بلقيس في الفيديو الجديد أن إنتمائها هذه المرة للمغرب ، قائلة بشكل مبالغ أنها تشعر بأن بها “عرق ” من المغرب أو إن أصولها مغربية .

وكان ذلك خلال إعلانها عن ألبومها الغنائي الجديد الذي طرحته باللهجة المغربية ، وقالت : الأفضل أن يتم إطلاق الأغنية بين أهلها… هي مخصصة للجمهور المغربي ومهداة للجمهور المغربي .

وأضافت : انا في داري وسط أهلى وأتمنى أن يكون القادم أفضل .

واحتلت اغنية بلقيس الجديدة ” تعالى تشوف ” الترند العربي والعالمي في يوتيوب خلال الساعات الماضية ، مقدمة شكرها الخالص للجمهور والإعلاميين والمغاربة بشكل خاص .