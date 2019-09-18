10 وظائف شاغرة في المستشفى السعودي الألماني

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، بمنطقة عسير، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 10 وظائف بمجال التمريض، للعمل بمسمى (ممرض)، عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات).

واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (التمريض)؛ فيما لا يُشترط وجود خبرة سابقة؛ بينما الراتب 8,000 ريال.

وأوضح أن الوصف الوظيفي: تخطيط الرعاية الطبية والتمريضية وتقديمها للمرضى الذين يعانون من الإصابات والأمراض والاضطرابات، ومساعدة الأطباء، وتثقيف المرضى، وتقديم المشورة والدعم الوجداني.

وتعد المهام الوظيفية: تخطيط برامج التثقيف الصحي، وأنشطة تعزيز الصحة وتثقيف أطقم التمريض في البيئات السريرية والمجتمعية، والمشاركة فيها، تقييم احتياجات المرضى وتخطيط الرعاية التمريضية، وتنسيق العلاج مع الأطباء المتخصصين حسب الحاجة.

وأضاف، تشخيص طبيعة الإصابات والأمراض والاضطرابات وأسبابها استناداً إلى الفحوصات ونتائج الاختبارات؛ فضلًا عن تقديم الأدوية والعلاجات الموصوفة، وضمان جودة الأدوية والأغذية والمواد الطبية؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء 1441/01/19هـ وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ من خلال الرابط التالي: هنا