طرق منزلية لتفتيح البشرة الداكنة

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التجميل ، عن طرق منزلية للحصول على بشرة نضرة ومشرقة، والتخلص من مشكلات البشرة الداكنة.

ومن هذه الطرق استخدام الليمون حيث يحتوي على حامض الستريك الذي يعمل على تبييض البشرة وتقشير الطبقة العليا منها، ويمكن غمس قطعة من القطن في عصير الليمون وتمريرها على البشرة ثم غسل الوجه مع تكرار هذا الأمر أكثر من مرة على مدار الأسبوع لتفتيح البشرة والتخلص من مشكلاتها.

كما يعمل خليط الحليب مع الليمون على تفتيح الجسم بالكامل لاحتوائه على الأحماض والعناصر التي تعمل على تفتيح البشرة، ويمكن خلط الحليب مع الليمون وتركه على الوجه لمدة ساعة ثم شطفه بعد ذلك ، وأيضا يعمل خليط العسل، وجل الصبار، والليمون على تفتيح البشرة والحفاظ على نضارتها، ويمكن خلط المكونات معًا ووضعها على الوجه لمدة نصف ساعة للحصول على النتائج.

وأشار الخبراء ، إلى أنه يحتوي الكركم على فيتامين ج المسؤول عن تفتيح البشرة، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة، ويعمل على تقشير البشرة، عند مزج نصف ملعقة منه مع ملعقتين من جل الصبار ووضعه على الوجه لمدة نصف ساعة ثم غسله بالماء، وتكرار ذلك عدة أسابيع للحصول على النتائج المطلوبة.

كما يحتوي جيل الصبار على فيتامين A و C و E، وهي من المقشرات الطبيعية التي تحارب الجذور الحرة، ويمكن خلط ملعقة من جل الصبار مع عصير الليمون ووضعه على البشرة لمدة نصف ساعه ثم غسله ، ويحتوي قشر البطاطس على فيتامين B6 الذي يعمل على تقشير البشرة ونضارتها، ويمكن خلط البطاطس مع الليمون جيدًا ووضع العجين على البشرة ثم غسلها.