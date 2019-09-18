إقبال واسع على تذاكر حفل BTS الكورية بالرياض

الرياض(صدى):

شهدت تذاكر الحفل الأكبر والأول لفرقة BTS الكورية ، المقرر إقامته في الرياض الجمعة الموافق 11 أكتوبر المقبل على أرض استاد الملك فهد الدولي ، إقبالاً واسعاً من اللحظات الأولى لطرحها .

وكشف الرئيس العام للهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن الانتظار لتذاكر الحفلة تجاوز الـ200 ألف شخص، في إشارة إلى حجم الإقبال على التذاكر في الموقع.

يٌذكر أن BTS هي فرقة غنائية كورية تتكون من 7 شباب تتنوع مواهبهم بين الرقص والغناء، استطاعت أن تكسر حواجز اللغة وتصل إلى العالمية على الرغم من صعوبة هذا الأمر، خصوصاً لفرقة ذي ثقافة آسيوية، مما جعل جماهيريتهم تنتشر في العالم وفي المملكة بشكل خاص.

وفيما يخص المعلومات الخاصة بشراء تذاكر الحفل العالمي ، فقد طرحت منذ يومين وتبدأ الأسعار من 900 ريال لفئة كبار الشخصيات وتتدرج تحتها خمس فئات تتفاوت أسعارها حسب كل فئة: ففئة 1 قيمة تذاكرها 800 ريال، وفئة 2 تبلغ قيمتها 700 ريال، وفئة 3 من 600-500 ريال ، وفئة 4 من 400-350 ريال، وفئة 5 من 300-200 ريال.