فيديو.. أسد يفاجىء صاحب منزل ويتسلل إلى دورة المياه

واشنطن(صدى):

تفاجأ صاحب منزل في مدينة سونورا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بوجود أسد جبلي يفترش الأرض في الحمام الخاص بمنزله.

وعلى الفور أبلغ صاحب المنزل الشرطة، وحاول الضباط إخراج الأسد من خلال الطرق كثيرًا على الباب، حتى خرج من نافذة الحمام.

ومن جانبه، أكد مدير مكتب الشرطة في المدينة، أن مسئولو الحياة البرية لا يرون أن أسد الجبال يمثل خطرًا على السلامة العامة ما لم يتصرف بصورة عنيفة.