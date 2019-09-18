خبراء يحذرون من « شبيه الأنفلونزا » قد يُبيد 80 مليون إنسان

أميرة خالد(صدى):

كشف تقرير عالمي صادر عن “مجلس رصد الاستعداد العالمي”، وهو فريق من خبراء الصحة بقيادة رئيس منظمة الصحة العالمية سابقًا، عن مخاطر تفشي مرض يشبه الأنفلونزا في العالم، خلال 36 ساعة، قد يتسبب في مقتل نحو 80 مليون شخص ، مٌشيرين إلى أنه في حالة حدوث تفشٍّ مماثل مع عدد السكان الذين يسافرون باستمرار؛ فقد تكون الآثار أسوأ.

قال الخبراء في التقرير، الذي جاء بعنوان “عالم في خطر” ، إن مرضًا شبيهًا بـ”الأنفلونزا الأسبانية”، التي تفشّت في العام 1918 وتسببت في مقتل نحو 50 مليون شخص؛ قد ينتشر في جميع أنحاء العالم خلال 36 ساعة ويقتل 80 مليون شخص.

وأفاد المجلس في التقرير: أنه تم تنفيذ العديد من التوصيات التي تمت مراجعتها بشكل سيئ، أو لم يتم تنفيذها على الإطلاق، واستمرت الفجوات الخطيرة.. ولفترة طويلة جدًّا، سمحنا بدورة من الذعر والإهمال عندما يتعلق الأمر بالأوبئة؛ إننا نكثف الجهود عندما يكون هناك تهديد خطير، ثم ننسى بسرعة عندما ينحسر التهديد. لقد حان الوقت لتتصرف.

وتضمّن التقرير خريطة للعالم مع قائمة من الإصابات المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى تفشي الأمراض، تم تقسيمها إلى أمراض “ناشئة حديثًا” و”إعادة الظهور أو التجدد”.

وحدد التقرير سلسلةً من الإجراءات التي يجب على المجتمع الدولي اتخاذها لحماية الناس في جميع أنحاء العالم، في حالة انتشار المرض خارج نطاق السيطرة ، ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم غبريسيس” الحكومات إلى “الاهتمام بالدروس التي تَعَلّمناها..”، وطالَبَ بإصلاح “السقف قبل سقوط المطر”.