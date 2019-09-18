تقوده أمريكا.. أبرز المعلومات عن تحالف أمن الملاحة البحرية

عادل الحربي(صدى):

التحقت المملكة بتحالف أمن الملاحة البحرية، عقب الهجوم الذي استهدف أرامكو السبت الماضي، وذلك في إطار خطتها لتشديد القبضة الأمنية؛ حيث تقود الولايات المتحدة التحالف الأمني لحماية الملاحة البحرية.

ويعد التعاون السعودي الأمريكي هو قفزة على طريق توفير التأمين الكامل لحركة الملاحة البحرية، كما يوفر حركة إبحار آمنة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب وبحر عمان والخليج العربي؛ بينما ظهرت فكرة التحالف، في الخليج العربي، في 9 يوليو 2019.

وستكون آلية عمل التحالف، من خلال تسيير دوريات أمنية تابعة للدول المتحالفة؛ ترافق السفن لتوفير حركة إبحار آمنة؛ بينما شاركت بريطانيا في التحالف، أغسطس الماضي، وفقًا لإعلان وزير الدفاع البريطاني بن والاس.

وكشفت أستراليا أيضًا، انضمامها في وقت مقارب للإعلان البريطاني؛ فيما تعمل الولايات المتحدة الأمريكية، حاليًا، على توسيع نطاق الدول المنضمة إلى التحالف؛ لمزيد من تأمين حركة الملاحة وناقلات النفط العملاقة، وأعلنت دولة البحرين، في يوليو، أنها ستسضيف مؤتمرًا لتحالف أمن الملاحة على أراضيها.