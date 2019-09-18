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محامية المجني عليهما في قضية شقيق قطر تفجر وثائق جديدة

محامية المجني عليهما في قضية شقيق قطر تفجر وثائق جديدة
ماجد القزيز(صدى):

نشرت المحامية الأمريكية ريبيكا كاستيندا وثائق جديدة تثبت استدعاء القضاء الأمريكي لـ”خالد بن حمد ” الأخ الغير شقيق لأمير قطر في قضية التحريض على قتل شخصين في كاليفورنيا عام 2017 .

كما نشرت وثائق استدعاء السفير القطري بواشنطن ورئيس الخابرات القطري ، وعبد الله بن حمد ، ورجل الأعمال الكندي ألان بندير الذي كان شاهداً على اجتماع الدوحة لبحث أزمة شقيق تميم حيث تم حينها الإعتراف بجريمته ، وفقاً للعربية نت .

كما أبرزت المحامية رسالتها لسفارة قطر في واشنطن والتي استجوبته فيها عن الإجتماع ، ووثيقة طلبها لحضور الإستدعاء .

وطالبت المحامية التي تدفع عن ماثيو بيتارد وماثيو اييندي في المحكمة بتعويض من خالد بن حمد قيمته 33 مليون دولار .

وقالت في أوراق القضية أن خالد بن حمد هدد الأول بالقتل حينما ساعد محتجزين من الهروب من قصره ، ثم احتجزه وهرب بعدها بمساعدة السفارة الامريكية .

أما الثاني فقد احتجزه خالد بن حمدفي بيته ورفض خروجه مما جعله يقفز من فوق الأسوار حتى أصيب وتم نقله للمستشفى .

وكانت المحامية قد قالت سابقاً إلى أنها لن تقبل أي محاولة للإبتزاز ، في إشارة إلى محاولة رشوتها لترك القضية ، كما كشفت عن عمليات قرصنة استهدفت مكتبها .

 


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