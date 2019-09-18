بالفيديو.. مي العيدان تبرر عدم تواصلها مع دانة الطويرش ووالدة الأخيرة تحرجها 

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو الإعلامية الكويتية مي العيدان خلال حلقة من برنامجها ” كشف حساب ” وتوجهت من خلاله برسالة إلى والدة الفاشينيستا دانة الطويرش.

وكتبت والدة دانة عبر حساب ابنتها تعليقاً جاء فيه: ” إنت يا مي إحنا دائماً نذكرك في مناسباتك.. حتى ما كلفتي نفسك تدزي لي مساج على سلامة دانة “.

وعلقت مي، قائلة إنها كانت تتابع أوضاع دانة أثناء الحمل وأنها هنأتها قبل ذلك بزواجها، مبينة أن الفاشينيستا كانت ستقيم حفل زفاف في بيروت إلا أنها أصبحت حاملاً ولم تتمكن من ذلك.

ولفتت: ” مو حلو العرس وهي حامل ” ، موضحة أنها شعرت بالحزن لأن التعليق يفتقر إلى الرقي، كما أكدت أن علاقة شخصية تجمعها ودانة وأنها تعتبرها شقيقتها الصغرى خصوصاً أنها تكبرها بـ11 إلى 13 سنة، مبررة عدم تواصلها معها بالقول أن بعض الأرقام اختفت عن هاتفها بسبب عطل طرأ عليه.