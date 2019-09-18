الداعية الراقص يفضح أردوغان ويكشف علاقتهما أمام المحكمة

أنقرة(صدى):

فجر الداعية التركي المثير للجدل مفاجأة من العيار الثقيل خلال جلسة محاكمته أمس الثلاثاء ، كاشفاً عن علاقته المباشرة بالرئيس التركي ” أردوغان ” ليزيد من فضائحه .

وقال ” أوكتار ” المعروف بـ ” الداعية الراقص ” : أنا كتبت 320 كتابًا. وكان السيد رجب طيب أردوغان يأتي إلى منزلي. كان هناك حملة مضادة ضد أردوغان. قمت باستدعاء نحو مائة على الأقل من الإعلاميين، وجعلتهم يقومون بحملة إعلامية لصالح أردوغان.

وتابع : وكان عضو حزب العدالة والتنمية محمد علي شاهين يأتي إلى منزلي أيضًا عندما كان رئيسًا للبرلمان.

وأضاف : وكان صهر أردوغان صادق ألبيراق أيضًا يزورني في بيتي. لقد قدمت خدمات كبيرة لا تعرفونها أنتم للبلد”.

وأشار أن علاقته مع أردوغان كانت طيبة للغاية لدرجة أنه كان يتجول مع أردوغان على اليخت الخاص به؛ مشيرًا إلى أنه الْتقى أكثرَ من مرة بعناصر من المخابرات التركية .

ويواجه أوكتار اتهامات بقضية تضم 99 مشتكي و26 ضحية ، ما بين محاولات القتل العمد والتزوير في أوراق رسمية وإغتصاب أطفال وإحتيال وإهانة وتلفيق .

كما يواجه تهم جمع معلومات حساسة لأهداف عسكرية وسياسية وتشكيل تنظيم إجرامي ،فيما طالبت نيابة اطنبول بسجنه لمدة تتراوح بين 420 و871 عام .

وكان أوكتار قد ظهر قبل شهور قليلة يعلن تأييده الكامل لأردوغان قائلاً انه سيقضي على من يمس شعرة منه ، فهل سيحاول أردوغان التبرؤ والتنكر له بعد كل هذا ؟.