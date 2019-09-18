الإيطالي رانييري يقترب من تدريب الأهلي

نواف السالم(صدى):

يقترب المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري بطل الدوري الإنجليزي، من قيادة النادي الأهلي خلال الموسم الرياضي الحالي، وذلك بع إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وفتح الأهلي خط مفاوضات مكثف مع عدد من المديرين الفنيين؛ لقيادة الفريق بعد إقالة مدربه بعد الهزيمة من الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت عدة تقارير أن الإيطالي كلاوديو هو أقرب المرشحين، إذ تواصل الأمير منصور بن مشعل المشرف على فريق الكرة بالأهلي مع رانييري؛ لإقناعة بقبول المهمة.

وبدأ ” رانييري ” مسيرته التدريبية مع بعض الفرق الإيطالية الصغيرة، لتكون قيادة نابولي أقوى تجربة له في عام 1988، وكانت أبرز محطاته مع فريق ليستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة من 2015 إلى 2017 والتي تم تتويجه بلقب البريميرليج.