تعليم الرياض يلغي « أول ابتدائي » بمدرسة زيد بن عمرو للبنين 

حمود العنزي(صدى):

أصدرت إدارة التعليم بالرياض قرارا مفاجئا، بإلغاء الصف الأول الابتدائي من مدرسة زيد بن عمرو للبنين، في حي الخزامى، وتحويل ملفات الطلاب إلى مجمع لمدارس البنات ٣٨٣ ضمن فصول للطفولة المبكرة.

وتضمن الإلغاء أحدَ الفصول من الصف الثاني الابتدائي؛ فيما تم إبقاء الفصل الآخر في المدرسة، حيث تضرر عدد من أولياء الأمور من هذا القرار بعد تسجيل أبناءهم في مدرسة “زيد بن عمرو”، وتم قبولهم في نظام نور، وقد اختاروا المدرسة لقربها ولتميّزها وتميز معلميها، وحضروا مع أبنائهم الأسبوع التمهيدي وتفرغوا لذلك”.

وعبر أولياء الأمور عن استغرابهم من هذا القرار المتأخر وعدم تمكينهم من الاختيار من بداية العام الدراسي؛ موضحين أن القرار إجباري لهم بسبب أنه متأخر ولا يوجد مدارس أخرى ستقبلهم الآن، بالإضافة إلى تكدس الطلاب فيها.

وأشاروا إلى أن الطلاب قد أتمّوا التمهيد في مدرسة البنين، ونقلهم في هذا الوقت سيؤثر عليهم سلبًا تعليميًّا وتربويًّا ونفسيًّا.