رامي عياش يدافع عن كارول سماحة بعد تعرضها للتنمر بسبب التجاعيد

بيروت(صدى):

تعرضت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، للتنمر القاسي من جانب متابعيها، بعد ظهورها بشكل عفويّ برفقة مدير أعمالها ماريو أسطا، بدون مكياج وهما في باريس، قبل حفلها الغنائيّ على مسرح الأونيسكو.

وقالت كارول سماحة، الزمن الذي نعيش فيه الآن زمن سطحيّ يعيش على المظاهر، وذلك بعدما أبدى اعترض البعض على ظهورها بهذا الشكل.

ودافع رامي عياش عن كارول سماحة، قائلًا: “كل تجعيدة بتسوى مية امرأة متصنعة ومصطنعة، كل تجعيدة فيها ألف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب، كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة، كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة ألف معنى للطبيعة، منحبك”.

وردت كارول ّعلى تغريدة رامي: “شكرًا على شفافيتك ومحبتك يا رامي! انت صوت وفنان حقيقي!!! للأسف نحنا عايشين بزمن سطحي عايش على المظاهر! وأنا بحبك كتير”.