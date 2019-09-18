الدكتور دحلان يحصل علي جائزة منتدي المستثمر العربي

حسين العلي(صدى):

شدد مستثمر سعودي علي ضروره الاستثمار في قطاعات التعليم في العالم العربي من اجل اجيال قادره علي العمل و النهوض بهذا الوطن الجميل وقال الدكتور عبدالله دحلان مالك جامعه الاعمال و التكنولوجيا في المملكه العربيه السعوديه احد اهم الجامعات علي مستوي العالم .

التي رفعت شعار التعليم من اجل العمل خلال اعمال منتدي المستثمر العربي في قاعه اليونسكو بباريس بحضور خبراء ورجال اعمال ومستثمرين من ١٢٠ دوله انه لا يمكن لدوله او قياده او شعب ان يتطور اذا لن يستثمر في هذا المجال اسوه بدول العالم المتحضرة لا فتا انه لا مجال للرقي و التحضر وقيام الحضارات الا بهذا النوع من الاستثمار والعمل علي بنا” الانسان والمكان .

ولفت الدكتور عبدالله دحلان انه عمل منذ ٥٠ عاما علي الاستثمار في مجال التعليم صرف وقته وماله وعلمه في هذا المجال المهم.

الذي لا يمكن ان نتجاهله ودعا الدحلان الذي منحه منتدي المستثمر العربي جائزه المستثمر العربي تقديرا لجهوده في مجال الاستثمار التعليم خلال ٥٠ عاما من العطاء والبذل من اجل وجود جامعات وكليات و مدراس تعد الطاقات و الأجيال من اجل النمو المستدام .

و اعرب الدحلان عن شكره و تقديره القائمين علي اعمال المنتدي وفِي مقدمتهم الدكتور فاروق الباز و الأمين العام نظيم الصباح لافتا الي ان المنتدي يعد مهما في هذه المرحله من اجل مد الجسور بين الدول العربيه و النهوض بشبابها من اجل التعليم. وفتح الآفاق في التطور الذي سينعكس علي ان يحتل العالم العربي مكانته علي خارطه العالم الجديد.