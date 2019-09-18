ريال مدريد يحاول ضم مبابي بعرض ضخم

ماجد الأشرم(صدى):

أفادت تقارير إعلامية بأن ريال مدريد وضع مبلغا ضخما للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبامي، مهاجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتستعد إدارة ريال مدريد مستعدة لدفع 225 مليون يورو مقابل ضم كيليان مبامي، إضافة إلى 50 مليون يورو على شكل مكافآت، وبراتب سنوي قدره 35 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على خمسة ملايين يورو إضافية إذا استوفى شروطا معينة من العقد وفي حال وصل إلى المستوى المطلوب.

وتعد هذه الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، وسيحطم الرقم القياسي لصفقة انتقال زميله البرازيلي نيمار، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.