بالفيديو.. سيارة مجهولة تقتحم مبني ترامب في نيويورك
تعرضت الردهةَ الرئيسية لمبنى “ترامب بلازا” في مدينة نيو روتشيل الأمريكية، شمالي نيويورك ، الذي يملكه الرئيس دونالد ترامب ، للاقتحام من قبل سيارة مجهولة ، مما أسفر عن إصابة سائقها واثنين آخريْن بجروح طفيفة.
وفور وقوع الحادث تم إبلاغ شرطة نيو روتشيل التي انتقلت لمكان الحادث ، وبالتحقيق مع السائق أكدت إنه لا يوجد ما يدعو للريبة فيما يتعلق بالاصطدام ، حيث أنه كان حادثًا عارضًا على ما يبدو .
وأشارت وكالة “رويترز” إلى أنه ليس للرئيس الأمريكي مكان إقامة في المبنى السكني الفاخر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82583 ] نشر منذ 38 دقيقة
داخل بعمق المبنى ويقول حادث عرضي ,,
.. امغطوه باالعرض والطول ، خلوه يعرف العرضي زين ..