بالفيديو.. سيارة مجهولة تقتحم مبني ترامب في نيويورك

واشنطن(صدى):

تعرضت الردهةَ الرئيسية لمبنى “ترامب بلازا” في مدينة نيو روتشيل الأمريكية، شمالي نيويورك ، الذي يملكه الرئيس دونالد ترامب ، للاقتحام من قبل سيارة مجهولة ، مما أسفر عن إصابة سائقها واثنين آخريْن بجروح طفيفة.

وفور وقوع الحادث تم إبلاغ شرطة نيو روتشيل التي انتقلت لمكان الحادث ، وبالتحقيق مع السائق أكدت إنه لا يوجد ما يدعو للريبة فيما يتعلق بالاصطدام ، حيث أنه كان حادثًا عارضًا على ما يبدو .

وأشارت وكالة “رويترز” إلى أنه ليس للرئيس الأمريكي مكان إقامة في المبنى السكني الفاخر.