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بالفيديو.. سيارة مجهولة تقتحم مبني ترامب في نيويورك

بالفيديو.. سيارة مجهولة تقتحم مبني ترامب في نيويورك
واشنطن(صدى):

تعرضت الردهةَ الرئيسية لمبنى “ترامب بلازا” في مدينة نيو روتشيل الأمريكية، شمالي نيويورك ، الذي يملكه الرئيس دونالد ترامب ، للاقتحام من قبل سيارة مجهولة ، مما أسفر عن إصابة سائقها واثنين آخريْن بجروح طفيفة.

وفور وقوع الحادث تم إبلاغ شرطة نيو روتشيل التي انتقلت لمكان الحادث ، وبالتحقيق مع السائق أكدت إنه لا يوجد ما يدعو للريبة فيما يتعلق بالاصطدام ، حيث أنه كان حادثًا عارضًا على ما يبدو .

وأشارت وكالة “رويترز” إلى أنه ليس للرئيس الأمريكي مكان إقامة في المبنى السكني الفاخر.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 82583 ] نشر منذ 38 دقيقة

داخل بعمق المبنى ويقول حادث عرضي ,,

.. امغطوه باالعرض والطول ، خلوه يعرف العرضي زين ..

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