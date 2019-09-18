أسطورة كرة القدم الأرجنتينية يبتر ساقه

طلال الغامدي(صدى):

خضع جابرييل باتيستوتا، نجم الكرة الأرجنتينية والدوري الإيطالي سابقًا، لجراحة ناجحة بتركيب طرف صناعي بعد بتر ساقه.

وأكد اللاعب السابق أنه اجتاز المرحلة الأولى بنجاح، بعد تركيب طرف صناعي في كاحله الأيسر؛ مضيفًا: ” الآن أبدأ عملية التعافي، شكرًا لكم جميعًا على حبكم وقلقكم “.

وكان باتيستوتا قد صرح قبل سنوات عن رغبته في قطع ساقه؛ نظرًا لشدة الألم الذي يشعر به منذ إصابته في نهاية مسيرته، والتي أدت لاعتزاله عام 2005؛ حيث مكث لفترات طويلة في فراشه؛ نظرًا لعدم قدرته على الوقوف والمشي، بسبب احتكاك العظام ببعضها.