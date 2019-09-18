سبب صادم يدفع لص لمحاولة العودة إلى السجن

باريس(صدى):

ترك لص فرنسي، آثار حِمضه النووي في مسرح الجريمة؛ حتى يتمكن من العودة إلى السجن من جديد، ومشاهدة قنوات التلفزيون المشفرة بالمجان التي تتكلف حوالى 10 يورو (11 دولار) شهريًّا؛ لكن السجناء في السجون الفرنسية يمكنهم أن يتابعوها بشكل مجاني.

ودفع هذا الأمر سجينًا سابقًا لإعداد خطة تُمَكّنه من العودة إلى السجن، ليرتكب سلسلة من عمليات السطو في ضاحية كولومير في تولوز؛ لكنه أثار حيرة المحققين؛ حيث ترك آثار لعابه في مسرح الجريمة.

وبدا كما لو أنه كان يريد للشرطة أن تتمكن من التعرف على الحمض النووي الخاص به؛ ليعترف بأنه تَعَمّد أن يبصق في جميع أنحاء المنازل التي سطا عليها؛ على أمل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه بسهولة، لمتابعة القنوات المشفرة، وهو اعتراف صدم الجميع حتى المحامي المكلف بالدفاع عنه.