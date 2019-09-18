شاب يطلق 12 طلقة رشاش على متنزهين برجال ألمع

نايف السالم(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شاب أطلق النار من رشاش ومسدس على متنزهين ومركباتهم، مساء أمس الثلاثاء، في محافظة رجال ألمع.

وتحقق السلطات الأمنية في رجال ألمع مع الشاب الذي أقدم على هذا التصرف المتهور، إذ أطلق ما يقرب من 12 طلقة رشاش و5 طلقات مسدس على المتنزهين، ما أثار الذعر بينهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغ يفيد بقيام شاب بإطلاق النار من سلاح ومسدس على المتنزهين في رجال ألمع، وتم القبض عليه وإيداعه التوقيف؛ تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.

وأكد أحد المواطنين المتواجدين في موقع الحادث، أن ابنه نجا من هذا التصرف المتهور، قائلًا إنه عند الساعة الـ10 مساءً تفاجأ ابنه ومن معه أثناء جلوسهم على أحد الأرصفة في مدخل بلدية رجال ألمع بشخص يطلق عليهم الرصاص من سلاح من نوع رشاش، وبعد انتهاء ذخيرته استخدم مسدس كان معه، ولاذ بالفرار.