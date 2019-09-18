  • الأربعاء 18

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. هل يستفيد أصحاب الأراضي من مبادرة « البناء الذاتي » ؟ .. الإسكان ترد

هل يستفيد أصحاب الأراضي من مبادرة « البناء الذاتي » ؟ .. الإسكان ترد

هل يستفيد أصحاب الأراضي من مبادرة « البناء الذاتي » ؟ .. الإسكان ترد
علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الإسكان أن جميع المالكين للأراضي يمكنهم التقدم للإستفادة من قرض “البناء الذاتي ” التابع لبرنامج سكني والذي يعد أحد حلول الإسكان للمواطنين .

جاء ذلك في رد على أحد المواطنين الذي تساءل حول إمكانية تقدم مالك صك الأرض للإستفادة من مبادرة البناء الذاتي .

وقالت الوزارة أنه يمكن الدخول على الرابط التالي لموقع برنامج سكني للتعرف على مزيد من التفاصيل : هنا

ويهدف برنامج سكني إلى رفع نسبة تمليك المواطنين للوحدات السكنية ، فيما تساعد مبادرة البناء الذاتي على البناء وفق اختيار المستفيد .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *