هل يستفيد أصحاب الأراضي من مبادرة « البناء الذاتي » ؟ .. الإسكان ترد

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الإسكان أن جميع المالكين للأراضي يمكنهم التقدم للإستفادة من قرض “البناء الذاتي ” التابع لبرنامج سكني والذي يعد أحد حلول الإسكان للمواطنين .

جاء ذلك في رد على أحد المواطنين الذي تساءل حول إمكانية تقدم مالك صك الأرض للإستفادة من مبادرة البناء الذاتي .

وقالت الوزارة أنه يمكن الدخول على الرابط التالي لموقع برنامج سكني للتعرف على مزيد من التفاصيل : هنا

ويهدف برنامج سكني إلى رفع نسبة تمليك المواطنين للوحدات السكنية ، فيما تساعد مبادرة البناء الذاتي على البناء وفق اختيار المستفيد .