البيئة : تناقش أهمية تأهيل المنشأة البيطرية كمزود لخدمات الترقيم

سعيد العجل(صدى):

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ورشة عمل بعنوان “أهمية تأهيل المنشأة البيطرية واعتمادها كمزود لخدمات ترقيم وتسجيل الإبل والثروة الحيوانية بالمملكة”.

وتهدف الورشة إلى تأهيل أكثر من ٦٥ منشأة بيطرية لتعتبر مزودة للخدمة بجميع مناطق المملكة، وإيجاد فرص استثمارية لذلك.

واستعرضت الورشة أهمية الترقيم الإلكتروني للإبل والثروة الحيوانية وأهداف الترقيم الإلكتروني بالمملكة والاستفادة من هذه الخدمة المقدمة لملاك الإبل والثروة الحيوانية.

كما استعرضت شروط المنشأة البيطرية الخاصة في الترقيم الإلكتروني وطرق تأهيلها لتقديم هذه الخدمة للملاك وفق متطلبات وشروط الحصول على الخدمة عبر موقع الوزارة (بيانات المنشأة-الإحداثيات-ترقيم الإبل -الكوادر البيطرية-وارفاق الوثائق اللازمة).