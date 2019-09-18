مفاجأة.. حسين عبدالغني خارج الأهلي خلال ساعات

طلال الغامدي(صدى):

كشف الإعلامي الرياضي محمد سعد الله عن إعتزام صالح المحمدي المكلف بقيادة الأهلي الفنيه لحين التعاقد مع مدرب جديد ، التخلص من نجم الأهلي حسين عبد الغني .

وقال “سعد الله ” أن القرار قريب وسيكون خلال الساعات القليلة كأول قرار للمحمدي بعد قرار الأهلي بإقالة الكرواتي برانكو .

ويعتبر حسين عبد الغني “42” عام من كبار نجوم الأهلي الذي صعد فيه منذ عام 1995م ، وحتى 2008 ثم استأنف العودة إليه في 2019 بعد رحلة كروية بعدد من الأندية منها نيوشاتيل السويسري وفاريا البلغاري ، وأحد ، والنصر .

كما لعب عبد الغني مع “الأهلي ” 305 مباراه حقق خلالها 32 هدف .

وكان الأهلي قد أقال برانكو إيفانكوفيتش بعد الغضب الجماهيري من سوء النتائج ، خاصةً بعد هزيمته أمام الوحدة .