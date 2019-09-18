مفاجأة.. حسين عبدالغني خارج الأهلي خلال ساعات
كشف الإعلامي الرياضي محمد سعد الله عن إعتزام صالح المحمدي المكلف بقيادة الأهلي الفنيه لحين التعاقد مع مدرب جديد ، التخلص من نجم الأهلي حسين عبد الغني .
وقال “سعد الله ” أن القرار قريب وسيكون خلال الساعات القليلة كأول قرار للمحمدي بعد قرار الأهلي بإقالة الكرواتي برانكو .
ويعتبر حسين عبد الغني “42” عام من كبار نجوم الأهلي الذي صعد فيه منذ عام 1995م ، وحتى 2008 ثم استأنف العودة إليه في 2019 بعد رحلة كروية بعدد من الأندية منها نيوشاتيل السويسري وفاريا البلغاري ، وأحد ، والنصر .
كما لعب عبد الغني مع “الأهلي ” 305 مباراه حقق خلالها 32 هدف .
وكان الأهلي قد أقال برانكو إيفانكوفيتش بعد الغضب الجماهيري من سوء النتائج ، خاصةً بعد هزيمته أمام الوحدة .
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرسح[ عدد التعليقات: 365 ] نشر منذ 32 دقيقة
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ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 11 دقيقة
انصح الفتي الذهبي التوجه لتركي ال شيخ وطلب منه الانضمام لكتيبة نادي ألميريا الإسباني ليكمل ماتبقي من عمره الرياضي والفريق يحتاج الي قائد فذ يقود الفريق للمرحلة القادمة وابو ناصر مايقصر معاك