فان دايك يكشف موقفه من التمديد مع ليفربول

نواف السالم(صدى):

علق الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، على الأنباء المتداولة حول المفاوضات مع الريدز لتمديد عقده برفقة بطل أوروبا.

وأكد فان دايك في تصريحات لشبكة ” سكاي سبورتس ” البريطانية، أنه لا يعلم شيء حول هذه المفاوضات، قائلًا ” لا أعلم شيئًا عما يُقال حول وجود مفاوضات مع ليفربول لتجديد عقدي برفقة النادي “.

وأوضح أنه اطلع على بعض التقارير التي تحدثت عن مباحثات لتمديد عقده، معلقًا ” هذا لم يحدث على الإطلاق، تركيزي حاليًّا في كرة القدم والمباريات التي أخوضها مع النادي، ولا أحد يعلم ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل “.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فان ديك مع ليفربول في صيف 2023، فيما يهتم ناديي برشلونة وريال مدريد بالحصول على خدمات اللاعب الهولندي الدولي.

وحصل فان دايك على لقب أفضل لاعب في أوروبا، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، كما أنه مرشح للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم ” بالون دور ” لهذا العام.