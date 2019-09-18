أسباب عديدة لتورم اللسان.. أبرزها التهاب اللثة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح جراح فم وأسنان، إن تورم اللسان يحدث نتيجة لتجمع سائل بالنسيج، مضيفا أنه عادة ما يكون مصحوباً باحمرار وطبقة بيضاء مع الشعور بألم وخدر.

ولفت إلي أن تورم اللسان له أسباب عدة، أبرزها الحرق بفعل تناول أطعمة أو مشروبات ساخنة للغاية، أو الالتهابات كالتهاب اللثة، أو استجابات تحسسية تجاه أطعمة معينة، كما يرجع التورم إلى بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم.

وشدد على ضرورة العناية بنظافة اللسان بانتظام، لإزالة الطبقة البيضاء المتراكمة عليه، بوساطة كاشطة اللسان أو فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.