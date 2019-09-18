حمود العنزي(صدى):

دعا عضو ‎مجلس الشورى، الدكتور حسين المالكي، أمس الثلاثاء، إلى مراجعة رخصة المعلم بحيث يعفى منها المعلمين القدامى ويلزم بها المعلمين الجدد.

‏وعلى جانب آخر، اقترح الدكتور هاني خاشقجي تطوير آلية لمتابعة المؤسسات التعليمية بشكل دوري خارج نطاق دورات الاعتماد لضمان أن مستوى الجودة متحقق وفي تحسن.

و‏تساءلت عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي، عن قيام الهيئة بتقييم أدائها ذاتيا من خلال معايير أداء محددة تحرص على تحقيقها وتضمن جودتها كما تساءلت عن حصول الهيئة نفسها على اعتراف من جهات الاعتراف الدولية لهيئات الاعتماد كما هو متبع عالميا.