رسالة شديدة اللهجة من « شيعة الأحساء » لإيران
وجه علماء الشيعة بمحافظة الأحساء رسالة شديدة اللهجة لإيران بشأن ما فعلته الأيادي الإرهابية باستهدافها معامل أرامكو، قائلين: ” هؤلاء بهذا الصنيع لم يراعوا حرمة شهر المحرم الحرام، ولم يراعوا حرمة العمال المدنيين الذين يكدحون من أجل لقمة العيش، ونحن بدورنا كعلماء نمثل الشيعة في الأحساء نستنكر ونشجب هذا العمل التخريبي ” .
وشددوا: ” نقولها لعملاء إيران ولكل مَن يحاول ويسعى للتخريب والعبث بأمن الوطن بصوت المواطن السعودي الحر: نحن رجال الوطن والدرع الحصين ونجدّد ولاءنا وطاعتنا لولاة أمورنا من أجل حفظ أمن وأمان هذا الوطن المبارك ضدّ العابثين بأمنه، فنحن وكل الشرفاء في هذا الوطن من سنة وشيعة جند مجندة لحماية المملكة تحت راية وطاعة ملك العزم والحزم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان “.
وقدموا الشكر للقطاعات الأمنية كافة لما يقدمونه ويبذلونه من رعاية خاصة لحماية المساجد والحسينيات وحماية أبناء الوطن طيلة أيام عاشوراء من أيادي الغدر والإرهاب الذي يستهدف المملكة وأبناءها من الخارج.
درباويه[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 34 دقيقة
لبيك يا حسين اشهد ان عليا ولي الله
كلنا جنود الوطن هكذا يجب ان يكون موقفنا واللي يخون او يتراجع بكلامه له السيف الاملح والدواعش ياكلون هوا
ناجي ابو اصيل[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 31 دقيقة
انا من شيعه الاحساء ونستنكر العمل الارهابي التي فعلته امريكا وارسرائيل وهي التي اطلقت الطائره المسيره بهذه الدقه لاجل شراء سهم ارمكو بارخص الاسعار
بسيط123[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يصلح الاحوال
بسيط123[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 20 دقيقة
مافي داعي لحذف التعليق يا صدى …الموضوع يتعلق بتوحيد الله واحنا بلاد التوحيد ..ايش اقول بس الله يهديكم
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرسح[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 18 دقيقة
مدهب التقيه ولامامه للولي..لن يخفى ع الجميع..
نسال الله يحفظ بلادنا وللاة امورنا,,من كيد الخونه والغادرين..وان يخيب مسعاهم ويخزيهم
وبحول الله وقوته نحن منتصرين على كل خبيث ومنافق وكداب
متماسكين والصف واحد والكلمه واحده والهدف سامي…لن يضيرنا ..من يتربصون بنا اخزاهم الله
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرسح[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 18 دقيقة
مدهب التقيه ولامامه للولي..لن يخفى ع الجميع..انت ومعممينك
نسال الله يحفظ بلادنا وللاة امورنا,,من كيد الخونه والغادرين..وان يخيب مسعاهم ويخزيهم
وبحول الله وقوته نحن منتصرين على كل خبيث ومنافق وكداب
متماسكين والصف واحد والكلمه واحده والهدف سامي…لن يضيرنا ..من يتربصون بنا اخزاهم الله
وطني[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 13 دقيقة
لبيك اللهم لبيك
الوطن ثم الملك فدؤه ارواحنا والحسين رضي الله عنه لعنة الله على من ادعى حبه ونصره ثم خانه وقتله في كربلاء ديار الفتنة والخيانة والشقاق كما قال الحجاج