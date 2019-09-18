بعد أسبوع متناقض على المستوى القاري .. الهلال والنصر يستأنفان صراعهما المحلي

ماجد محمد(صدى):

يعود الغريمان الهلال والنصر لاستئناف تنافسهما المحلي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد أن مر الفريقان بأسبوع متناقض على المستوى القاري ، حيث أطاح الهلال بمنافسه من دوري أبطال آسيا أمس الثلاثاء، ليبلغ الدور قبل النهائي للمرة الرابعة في 6 سنوات ، فيما خرج النصر من الدوري على يد السد القطري يوم الإثنين، عقب هزيمته 1-3 في إياب دور الثمانية .

يٌشار أنه كان تفوق النصر على منافسه التقليدي الهلال الموسم الماضي ليحرز اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، ويتقاسم الفريقان الصدارة مبكراً هذا الموسم ولكل منهما 7 نقاط بعد ثلاث مباريات.

وقال مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو، بعد أن ضرب فريقه موعداً مع السد بطل قطر في نصف نهائي دوري الأبطال الشهر المقبل: “أحتاج إلى مزيد من الوقت لبناء مشروعي مع الهلال، أعرف جيداً مدى طموح الجماهير لكن الآن تركيزي فقط على لقاء الاتحاد المقبل، ولا نفكر في السد حالياً”.

كما أثارت بعض المصادر الإعلامي بعض الشكوك حول مشاركة البرازيلي جوليانو مع النصر ضد الحزم، الذي جمع نقطة واحدة من مبارياته الثلاث، بعد غيابه عن تدريب أمس الثلاثاء، من أجل تأدية تدريبات علاجية.