محافظة غامد الزناد بتهامة الباحة تستقبل اليوم الوطني الـ89 باحتفالات متنوعة

محمد بن شقيه (صدى):

عقد محافظ غامد الزناد الاستاذ نايف بن جمعان بن دايس اجتماعاً مع رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد عبدالوهاب الصعيري وبحضور منظم الفعاليات مدير مؤسسة وسام البادية الأستاذ عبدالله الزهراني وتم الإطلاع على الاستعدادات المقدمة لتنظيم أحتفال ⁧‫اليوم الوطني٨٩‬⁩ بالمحافظة.

واكد المحافظ إننا نفخر في ذكرى اليوم الوطني 89 لهذا العام بما حققته المملكة العربية السعودية من تقدم وازدهار وانجازات عربية ودولية ونهضة حضارية ونمو تعليمي واقتصادي كبير منذ تأسيس المملكة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهم الله ـ

سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان .

واوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد عبدالوهاب الصعيري ان الاستعدادات لاقامة حفل اليوم الوطني جاريه وذلك بتزيين الشوارع والاستعداد لاقامة مقر الحفل اضافه الى تبني البلديه اقامة الاحتفال بالمحافظه والمهرجان المصاحب والاشراف المباشر بالتنسيق مع المحافظه خلال ثمانيه ايام تبدا من يوم الجمعه الموافق 21/1/1441 ويكون خلال هذه الفتره مهرجان يخدم كافة شرائح المجتمع.

وايضا اقامه شراكات من خلال الجهات الحكوميه بالمحافظه طيلة فترة المهرجان.

من جانبه اوضح مدير فعاليات وسام البادية الاستاذ عبدالله الزهراني انه تفصلنا أيام قليلة عن اليوم الوطني السعودي الـ89، حيث تعم الاحتفالات جميع أرجاء المملكة ، وذلك تخليداً لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود ، والذي يوافق 23 من سبتمبر من كل عام ، والتي تأتي هذا العام تحت عنوان وشعار ” همة حتى القمة ” واحتفالاً بهذه المناسبة حيث سيقام بمحافظة غامد الزناد عروض الفلكلورات الشعبية واوبريت الوطن ومسرح فعاليات وقصائد شعرية وعروض فرق استعراضية وعروض الدمى والمهرجين وهدايا ومسابقات ومسيرة السيارات والدراجات النارية.