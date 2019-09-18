فتاة تضرب زوجها وتهشم رأسه لزيارته والدته

القاهرة(صدى):

كشف شاب مصري، عن تفاصيل رحلة معاناته مع زوجته التي رفع ضدها دعوى نشوز وإثبات خروجها عن طاعته بعدما أقامت ضده دعوى طلاق عقب 3 سنوات من الزواج والعذاب لكراهيتها لأهله، حد قوله.

وأوضح الشاب: ” عندما كنت أحاول أن تفادي غصبها، وأطلب من والدتى زيارتنا بالمنزل، كانت تعترض وتدعي شعورها بنفور منها، وتعاملها بقرف، لتصارحنى بكراهيتها لأهلى، وتطالبني بقطع علاقتي بهم، وعندما رفض مدت يديها لضربى وهشمت رأسى ولاحقتني بإقامة دعاوى حبس وعدة بلاغات عقابا لإعتراض على تصرفاتها “.

وأضاف: ” استولت على أموالى، وطردتنى من منزلى بعدما هشمت رأسى ، وطالبنى بنفقة 12 ألف لطفل واحد “، متابعًا:” بعد سرقه ممتلكاتى أصبحت ميسورة الحال، وتبدد أموالى، وتركتنى غارق فى الديون “.